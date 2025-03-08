Bodrum Yalıkavak’taki Kesme Dağı, rant uğruna yok edildi. Kentin imar planlarında “Depremde ihtiyaç halinde konut yapılacak alan” olarak geçen hazine arazisi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na tahsis edildi. Bakanlık da araziyi Emlak Konut GYO A.Ş.’ye sattı. Emlak Konut araziyi MRE İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi’ne sattı. Rönesans Holding 26 Haziran 2024 tarihinde şirketi kendi bünyesine dahil etti.

BELEDİYEYE ‘BAĞIŞ’

Arazinin planı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dört günde değiştirildi. Bodrum Belediyesi de inşaat ruhsatını verdi, şirket 10 aracı bağış olarak belediyeye verdi, belediye kabul etti.

Erdoğan’ın sarayını da yapan Rönesans Holding, bölgeye süper lüks 66 villa yapacak. Rönesans, koca dağı iş makineleri ile tanınmaz hale getirdi, beş villanın kaba inşaatı tamamlandı. Arazide hafriyat çalışmaları devam ediyor.

Bodrumlular rant oyununa isyan ediyor. Bir zamanlar kekik ve adaçayı kokulu Kesme Dağı’nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bölge halkı isyan ediyor, “Biz yıllardır ruhsat alamıyoruz, Rönesans ne şanslı” diyor.

SU KUYULARI VAR

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP ) Bodrum Gönüllüsü Mirbahattin Demir “35 yıldır Yalıkavak’ta yaşayan biri olarak korkunç bir gerçeğe tanığız. Burası hazine arazisiydi, daha sonra plan değişikliği yaparak rezerv alanı ilan ettiler. Bu nedenle rezerv alanı olduğu için ÇED gerekli raporu almalarına gerek kalmıyor. Burada Prof. Dr. Doğan Kantarcı hocamızla yaptığımız araştırmada Yalıkavak’ın su ihtiyacın karşılayan kuyuların olduğunu saptamıştık. Plan değişikliği ile lüks villalar yapılıyor. Bodrum’un en güzel doğaları rant uğruna yok ediliyor. MRE ve Rönesans burada doğayı katlediyor” diye konuştu.

Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak

ŞANSLI RÖNESANS

Yatırım ve Gayrımenkul Danışmanı Mustafa Gündoğ “Yalıkavak’ta şu anda imar planları durduruldu. Herhangi bir vatandaş herhangi bir şirket imar planlı arsası olsa bile inşaat için ruhsat alamıyor. Ancak Rönesans çok şanslı” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci

Bir şirket durup dururken neden 10 araç bağışlar?

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyitafi sözcüsü ve aktivist Güney Şirin “Durup dururken bir firma belediyeye neden araç bağışlar? Bu sorunun cevaplanması lazım. Bu bir rüşvet başka bir açıklaması olamaz. Bayram değil seyran değil bu araçları neden bağış yapıyorsunuz” dedi.

Rönesans’ın Bodrum Belediyesi’ne bağışladığı, fiyatları 2.5 milyon ile 3.5 milyon TL arasında olan araçlar şöyle: