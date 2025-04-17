İstanbul’un felaketi olacak Kanal İstanbul projesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düğmeye basıldı. Kanal İstanbul güzergâhında TOKİ onlarca yeni ihale düzenledi. Sözleşme yapılan 6 konut ihalesi ise AKP’li isimlere gitti.

AKP KURUCUSUNA İKİ İHALE

Sözleşme yapılan bazı şirketler ise tanıdık çıktı. Sazlıbosna konut ve dikkanlarını 2 milyar 341 milyon TL bedelle Haldız İnşaat aldı. Arnavutköy Sazlıbosna 2. Etap 1044 Adet Konut, 37 adet dükkan, cami ve okul ihalesi de 2 milyar 452 milyon TL ile yine Haldız’ın oldu. Şirketin kasasına girecek tutar 4 milyar 493 milyon TL. Haldız İnşaat’ın sahibi AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız.

Arnavutköy Sazlıbosna’da 1048 adetlik konut ihalesini 2 milyar 290 milyon TL’lik bedelle Kahraman İnşaat şirketi aldı. Şirket 2 milyar 180 milyon TL’lik bir ihale daha aldı. Şirket Çevre Bakanı Murat Kurum’un TOKİ başkanı olduğu süreçteki yükselişiyle dikkat çekti. Şirket sahibi Hamdi Kahraman Kayseri’de AKP’den belediye meclis üyeliği ve başkanvekilliği yapmıştı.

HALICI KONUT YAPACAK

Sazlıbosna’da 1093 adet konutu FİBA Halı Medikal Şirketi yapacak. Şirkete 2 milyar 288 milyon TL ödendi. 1147 konutluk inşaatı da Sinerji ve FİBA Halı ortaklığı 2 milyar 488 milyon TL’ye aldı. FİBA Halı sahibi Mehmet İkbal Ballı, AKP’den Muş milletvekili aday adayı olmuştu.

23 ihalenin bedeli 45 milyar TL

Sazlıdere Barajı’nın hemen yanında toplam 24 bin 150 konut, 1121 iş yeri, 7 cami ve 6 okul yapılacak. TOKİ 17 Mart 2025 ila 15 Nisan 2025 tarihleri arasında 23 ayrı sözleşme imzaladı. TOKİ’nin imzaladığı 23 ihalenin toplam maliyeti 45 milyar 242 milyon TL oldu. Diğer beş ihale ise henüz değerlendirme aşamasında bulunuyor.