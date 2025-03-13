Muğla’nın turistik Güvercinlik Mahallesi’nde denize sıfır hazine arazisi üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız binalar için Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri yasal işlem başlattı.
VİLLALARIN DEĞERİ 20 MİLYON TL
Evlerin boşaltılmasının ardından zabıta ve jandarma kontrolünde yapılan villalar yıkıldı. Yapılan villaların değerinin yaklaşık 15-20 milyon TL arasında olduğu belirtildi.
Bodrum ilçesinde hazine arazisi üzerinde yapılan kaçak inşaatların tespitlerinin devam ettiği yıkımların süreceği belirtildi.