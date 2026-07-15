Cengiz KARAGÖZ

Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan TEMA Vakfı gönüllülerinden 10’u hâlâ Sincan Cezaevi’nde. Silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınanların avukatlarından Süleyman Çetin, yaşları 55 ile 75 arasında değişen çevrecilerin yaşadığı sağlık sorunlarını ve ağır mağduriyetleri anlattı. Çetin “Müvekkillerim TKP/ML’nin adını bile bilmiyor, ismini dahi telaffuz edemiyorlar” diye konuştu ve şunları anlattı:

BABASINA BAKIYORDU

“Kadın gönüllülerimiz 6 kişilik koğuşta kalıyor. Üç ranza var ama yaşları itibarıyla üst katlara çıkamıyorlar. Denge problemi yaşayanlar, kronik rahatsızlığı olanlar var. Üstte kimse yatamıyor. Ranzalardan bir yatağı yere indirmişler ve dönüşümlü olarak yerde yatıyorlar.”

“Gamzeli Sorgun Seren cezaevinde stresten mide kanaması geçirdi, tedaviye ihtiyacı var. Seren, 92 yaşındaki ağır işitme engelli babasına bakıyordu. Gamzeli Hanım’ın kartvizit, tanıtım ve reklam işleri yaptığı kendi iş yeri vardı. Tutuklanınca işi tamamen kapandı. 92 yaşındaki ağır işitme engelli babasına bakan da kendisiydi. Babası sürekli ‘Kızım nerede?’ diye soruyor. Çünkü prostat iğnesini sürekli kızı yapıyordu. Arkadaşları ise ‘Tatilde’ diyerek durumu gizlemeye çalışıyor. Hatta kızının sesini taklit ederek telefonda ‘Babacığım ben tatildeyim, yakında döneceğim’ demek zorunda kalıyorlar.”

“Fatma Didem Genç’in ise hem annesi hem de babası Alzheimer hastası. Bana ‘Avukat Bey, dua ediyorum, şükrediyorum ki annem de babam Alzheimer. Çünkü ben çıktığımda bu yaşananları hatırlamayacaklar. Hafızalarında bunlar olmayacak’ dedi.”

‘Burada ne işiniz var?’

Biyoçeşitlilik gezisinden dönen TEMA gönüllüsü grup, dönüşte benzinlikte mola verdi. Bölgede aynı anda maden işçileri eylemdeydi. Otobüsleri 3 kez kimlik kontrolünden geçirildi. Avukat Süleyman Çetin, “İfadeyi alan jandarma bile “Sizin burada ne işiniz var?’ diye şaşırdı. Dosyada somut bir delil yok. Büyük bir adli hata var” dedi.