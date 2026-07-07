Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Emirhan Çakal ile dünyaca ünlü model Helene Isen'in ilişki yaşadığı belirlendi. İkilinin İtalya seyahati sırasında sosyal medya hesaplarından paylaştığı benzer detaylar, uzun süredir saklanan beraberliği belgeledi.

İTALYA SEYAHATİ İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Çakal ve model Helene Isen, İtalya seyahatleri sırasında kişisel sosyal medya hesaplarından aynı zaman diliminde benzer konum paylaşımları yaptı.

Takipçiler tarafından fark edilen bu eş zamanlı görseller, ikilinin Avrupa'da bir araya geldiğini somutlaştırdı ve iddiaları doğruladı.

GELECEKTE AŞK YAŞAMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ

Emirhan Çakal, daha önce gerçekleştirdiği bir sosyal medya canlı yayınında model Helene Isen'i işaret ederek gelecekte bir ilişki kurabileceğine dair ifadeler kullanmıştı.

İkilinin bir süredir dijital platformlar üzerinden iletişimde olduğu ve bu sürecin ardından İtalya'da resmi olarak bir araya geldiği kaydedildi.