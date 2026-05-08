Türk rap sahnesinin son dönemde öne çıkan isimlerinden Çakal, yeni şarkısı “Zaman Daralıyor” ile birlikte imaj değişikliğine gitti. Ünlü rapçi, klipteki yeni görünümüyle sosyal medyada ilgi topladı.

SAÇLARINI PLATİN SARISINA BOYATTI

7 Mayıs gecesi yayınlanan yeni teklisiyle dinleyici karşısına çıkan Çakal, saçlarını platin sarısına boyatarak tarzını tamamen yeniledi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni imajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sanatçının farklı tarzı çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar değişimi beğenirken, bazıları ise eski stiline alışık olduklarını ifade etti.

Yeni şarkısı ve klibiyle Çakal, hem müzik hem de görsel tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.