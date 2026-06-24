Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Adliyeye gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi rapçi Canbay'a Kundakçı ailesinden tepki yağdı.



Kundakçı'nın yakınları "Sen karşı tarafla anlaştın" diyerek rapçiye sert çıktı. Vahap Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığını bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi.

Bu iddialar karşısında Rapçi Canbay sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''MÜCADELEMİZ SONUÇ VERENE KADAR DURMAYACAĞIZ''

Genç rapçi ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Kamuoyuna duyuru

Dünkü duruşma öncesi tarafıma yöneltilen hâksiz söylemlere cevap vermek için bu mesajı yayınlıyorum. Kubilay kardeşimin vefat ettiği günden beri hem acımızı yaşadık hem de adalet için mücadele ettik. Bu mücadelemiz sonuç verene kadar da durmayacağız.

Tarafıma söylenen ''Sen davayı sattın, karşı tarafla anlaştın çünkü 3 aydır 1 tane şikayet dilekçeni göndermedin'' sözleri tamamen gerçeğe aykırı ve çok çirkin söylemlerdir. Avukatımız aracılığıyla hem şikayet dilekçemizi birden fazla kez sunduk hem de mahkemeye şikayetçi olarak katılma talebimizi yazılı olarak bildirdik. Yine henüz dosya yeni açılmışken olayın gerçek faillerini ve azmettiricilerini delilleriyle birlikte savcılığa bildirdik.

Gerçeklerin çarpıtılmasına karşı, bir sonraki paylaşımımda sunduğumuz şikayet dilekçelerini ve ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşacağım. Bundan sonra tarafıma yöneltilen her türlü çirkin ve gerçek dışı iddialara karşı her türlü hukuki süreci yürüteceğimizi kamuoyuna duyuruyorum.''

SON NOKTAYI KOYDU

Rapçi Canbay, ''Açtığımız dava dosyaları ortadayken hala para için davamızı sattığımızı söyleyenler, gerçeği çarpıtarak itibar suikastı yapmaktadır. Kardeşimizin kanını dünyaları verseler yerine koyamazlar. Bir canın acısını yaşamadan hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşmak kolaydır. Acımızı ve adalet mücadelemizi kirli söylemlerle lekelemeye çalışanları Allah'a havale ediyorum. Attığınız her iftiranın, söylediğiniz her yalanın hesabı hem bu dünyada hem de ahirette karşınıza çıkacaktır. '' diye ekleyerek tartışmalara son noktayı koydu.