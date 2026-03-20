Kars 36 Spor takımında forma giyen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü silahlı saldırı Türkiye'nin gündemine damga vurdu.

Kundakçı'nın vurulduğu esnada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu.

Gece Muhabiri'ne konuşan rapçi Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

Emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini ve gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canbay, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye’de Kars 36 Spor takımında forma giyen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu araçta silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre olay, rapçi Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki barışma girişimi sırasında yaşanan husumetten kaynaklandı.

Arabuluculuk yapmak için olay yerinde bulunan Kundakçı, saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, soruşturma kapsamında Kalaycıoğlu da gözaltına alındı.