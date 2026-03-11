Son dönemin dikkat çeken rapçilerinden Emirhan Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” söylentisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İddiaların hızla yayılması üzerine genç rapçiden açıklama gecikmedi.

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından ortaya atılan iddia, kısa sürede gündeme taşındı. Birçok kullanıcı konu hakkında paylaşım yaparken, söylentinin doğruluğu da merak konusu oldu.

ÇAKAL'DAN SERT AÇIKLAMA

Hakkındaki iddialara Instagram hesabından yanıt veren Emirhan Çakal, söylentilere sert sözlerle tepki gösterdi. Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu da daha önce gündem olmuştu. Soruşturma çerçevesinde 5 şüpheliden kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınarak incelemeye gönderildi.

Hazırlanan rapora göre aralarında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlenmişti.