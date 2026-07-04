Berlin'de yaşayan rap sanatçısı Ezhel, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla dün tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için toplanma çağrısı yaptı.

Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Oranienplatz meydanında toplanan kalabalık, ellerinde pankartlarla tutukluluğa tepki gösterdi.

Ezhel, kalabalığ yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bugün burada çok sevdiğim arkadaşım Deniz Göktaş için buradayız fakat tabii ki ondan daha fazlası için buradayız aslında hepimiz... Yıllardır susturulmaya çalışılan avazımız, hapsedilmeye çalışılan düşüncelerimiz... Buraya geldim, buraya yerleştim. Her geçen gün özgürlüklerimiz, geleceklerimiz elimizden alınıyor. Şunu hâlâ öğrenemediler: Şarkıcıyı hapse atmakla, şarkıları dört duvara sığdıramazlar. Komedyeni hapse atmakla komedyeni dört duvara sığdıramazlar.

Ben de 2018'de şarkılarım yüzünden bir ay Maltepe'de tutuklu kaldım. Sonra Almanya'ya geldim. 3 davam olduğu için 7 yıldır ülkeme dönemiyorum. Her gün ülkemi düşünüyorum, her gün bunun için mahvoluyorum belki. Bilmiyorlar ki biz her zaman buradayız, sesimizi asla kısamayacaklar, kahkahamızı asla dört duvar arasına hapsedemeyecekler."