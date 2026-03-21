İstanbul Ümraniye'de olay 19 Mart gecesi meydana geldi. Kars 36 Spor futbolcusu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için aracılık yapmaya gitti.

ÇAKARLI ARAÇLA SALDIRI

Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giden grup, araç içinde beklerken çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin silahlı saldırısına hedef oldu. Ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan baba Cemil Kundakçı, oğlunun bayram tatili için İstanbul'a geldiğini ve iyilik yapmak isterken öldürüldüğünü belirtti. Fenomen Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, firari şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yakalamak için operasyon başlatıldı.

Bu arada Kars 36 Spor Kulübü, hayatını kaybeden genç futbolcusu için taziye mesajı yayınladı.