Geçen günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren popçu Mustafa Sandal, yeni şarkısı 'Aşkına Destan'ı seslendirdikten sonra rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısına gönderme yaparak şunları söylemişti: "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi."

"PREMIUM ÜYELİĞİ YOKSA VEREYİM"

Sandal'ın bu sözleri üzerine rapçi Lvbel C5 de "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Açsın Spotify'ı, oradan dinleyenlere baksın. Spotify'I yoksa ben de verebilirim. O zaten kafaya koymuş, 'üüürürü, mürürü' bir şeyler yapacak galiba" demişti.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaşarak Lvbel C5'e yanıt verdi:

"Sevgili kardeşim, sağ olsunlar halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki, çok şükür bugünlere gelmişiz. Tıklansın diye 'havhav', 'miyav' yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim."

İREM DERİCİ'DEN LVBEL C5'E DESTEK

Bu arada polemiğe İrem Derici ve Aydinge de katıldı.

Derici, Lvbel C5'e destek çıktı: "Önce biz laf atıyoruz, ki ben de bunu yaptım. Adam cevap veriyor. Sonra sanki o başlatmış gibi coşuyoruz."

Aydilge ise rapçiye tepki gösterdi: "Sürekli 'Arabam var, kadınlarım var' diyen birinin, 'Onun arabası var, maalesef ruhu yok' diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Biz sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız."