Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre; rapçi Lvbel C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur ile Alizade olarak bilinen Asya Alizade hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şiddet içerikli görüntüler ve şarkı sözleri nedeniyle incelemeye alınan 'Kahpe' adlı parçayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İki rapçi ile şarkının bestecisi Can Akdoğan hakkında 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ŞARKI SÖZLERİ VE KLİPTEKİ GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Hazırlanan iddianamede, 'Kahpe' adlı video klipte yerde yatan bir kişinin dört erkek tarafından darbedildiği şiddet içerikli sahnelere yer verildiği belirtildi.

Şarkıda geçen "değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" sözlerinin ise suç teşkil eden eylemlere özendirme kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

LVBEL C5 VE CAN AKDOĞAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Süleyman Burak Bodur savunmasında şarkı sözlerinin hayal ve kurgudan ibaret olduğunu, özel bir suç işleme kastı taşımadığını söyledi. Klip çekiminin yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Şarkının bestecisi Can Akdoğan da sözlerdeki anlamları bilmediğini ve klipteki şiddet içerikli görüntülerle ilgisinin bulunmadığını savundu.

ALİZADE'NİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI BULUNUYOR

İddianamede Asya Alizade'nin yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı, ancak avukatı aracılığıyla yazılı savunma sunduğu kaydedildi.

3 İSİM İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Lvbel C5, Alizade ve Can Akdoğan'ın 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme' suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Üç ismin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

LVBEL C5'E KİTAP OKUMA ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden yapılan çok sayıda şikâyet ve ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Lvbel C5'in tutuklanması talebi reddedilmiş, rapçi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme zorunluluğu getirilmişti.

Bunun yanı sıra Bodur için Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı da uygulanmıştı.