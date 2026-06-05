Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, yaz sezonunda Bodrum’da birlikte görüntülendi. Hakkında uzun süredir aşk iddiaları bulunan ikili, bu kez plajda çekilen samimi karelerle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Görüntüler, çiftin ilişkisini yeniden doğrular nitelikte yorumlandı.
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum Torba’da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz aylarda da haklarında aşk iddiaları ortaya atılan ikili, bu kez birlikte tatilde görüntülenerek söylentileri güçlendirdi. Plajda çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikilinin uyumu dikkat çekti.
Çağla Boz ile Sefo’nun daha önce de birlikte anılması, bu görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi. İkilinin yakın tavırları, “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi.
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GEÇMİŞ İLİŞKİ DETAYI GÜNDEM OLDU
Öte yandan Sefo’nun daha önce oyuncu Melisa Döngel ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı bilinirken, Çağla Boz’un da Döngel’in yakın arkadaşı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu detay, magazin kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.
İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Bodrum tatilinden gelen kareler magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
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