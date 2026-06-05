GEÇMİŞ İLİŞKİ DETAYI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Sefo’nun daha önce oyuncu Melisa Döngel ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı bilinirken, Çağla Boz’un da Döngel’in yakın arkadaşı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu detay, magazin kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı.