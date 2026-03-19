“Makina” ve “KRVN” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Uzi, Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada tartışma yarattı. Ünlü rapçinin seccade ve tespih içeren paylaşımı, bazı kullanıcılar tarafından “gösteriş” olarak yorumlandı.

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan sanatçı, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını ifade etti. Paylaşımının samimiyetinin sorgulanmasına tepki gösteren Uzi, farklı bir içerik paylaşması halinde bu kadar eleştiri almayacağını savundu.

Sanatçı, açıklamasında herhangi bir gösteriş amacı taşımadığını vurgulayarak, yaptığı paylaşımın bir kişiye bile ilham vermesi durumunda bunun kendisi için yeterli olacağını dile getirdi.

Müzik kariyerindeki tarzı ile özel hayatının birbirine karıştırılmasına da karşı çıkan Uzi, yaşam biçimi ve inancının başkaları tarafından yargılanamayacağını belirtti. Dövmeleri, klipleri ve yaşam tarzı üzerinden yapılan yorumlara sert sözlerle yanıt veren rapçi, bu konuların kişisel olduğunu ifade etti.

Ayrıca sektör içindeki isimlere de değinen Uzi, Heijan hakkında olumlu ifadeler kullanarak, eleştirilere karşı duruşunu sürdürdü.