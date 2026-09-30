Brezilya Milli Takımı kampında Avustralya ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Raphinha, kadrodan çıkarıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiştir. Sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir.

Tedbir olarak oyuncu, Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncunun hızlı bir iyileşme süreci geçirmesi hedeflenmektedir. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

G.SARAY'A KARŞI OYNAYACAK

AS'ta yer alan habere göre Raphinha'nın ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı, tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldı Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Brezilya'dan dönen Raphinha'nın bu maçta forma giymesi bekleniyor.