Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu hastaların yalnızca reçete yazdırmak için tekrar tekrar hastaneye başvurmasına gerek kalmayacak yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Memişoğlu, hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyi şu sözlerle özetledi: “Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.”

Bakan Memişoğlu, ilaç raporunun geçerli olduğu süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız” dedi. Kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan vatandaşların her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa, raporun geçerli olduğu sürede ilacın ulaşılabilir hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Memişoğlu, “Birden fazla rapora bağlı olan ilaç kullanan, bu ilaçları farklı zamanlarda reçete ettirmek zorunda kalan hastalarımıza rahatlık sağlayacağız” diye konuştu.

Sağlık Bakanı, “Bu da önemli bir şey çünkü biz sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun hastaneye gelmeden sağlık hizmetine evinde ulaşmasına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, NTV’ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercanlı, eczanelerin altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Konunun çok yeni olduğunu ve hangi hastalık gruplarının, bunların da hangi ilaç gruplarını kapsadığına dair net bir bilgi bulunmadığına dikkat çeken Ercanlı, “İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletebilir diğer hastalık grupları için” dedi.

Amacın kronik hastalık sonucu düzenli kullanılan ilaçların belli periyotlarda hekime sadece reçete için giden hastaların önüne geçmek olduğuna işaret eden Ercanlı, “Şu an Türkiye’de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz birinci basamak sağlık hizmet sunucusu görevini yapıyor. Bunların düzenli reçetelenmesi ile ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler” diye konuştu.

NTV’nin edindiği bilgiye göre, düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.