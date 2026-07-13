Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yunan parlamenter Eleonora Meleti’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk askerine “işgalci ve tacizci” suçlamalarının yer aldığı rapor 8 Temmuz’da 575 oyla kabul edildi. Bu raporda şanlı Türk askerine atılan iftiraya sessiz kalmayan SÖZCÜ Gazetesi, 11 Temmuz tarihinde “Bu millet hakkını size helal etmiyor” manşeti ile olaya tepki gösterdi.

TROLLER DEVREDE

SÖZCÜ’nün dikkat çekmek istediği nokta, diplomatik misyonlarımızın ve Avrupa ile dirsek temasında olan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM ) ve AB Karma Parlamento Komitesi’nde görevli vekillerimizin olan bitene sessiz kalmasını anlatmaktı. Ancak AKPM’de görevli bir CHP’li vekil bu raporu kınamak yerine SÖZCÜ’yü hedef alarak, “Avrupa Parlamentosu ve AKPM’nin görevlerini bilmemek ve cahillik” ile suçlaması sosyal medyada farklı bir algıyı tetikledi.

NE DEMEK İSTEDİK?

Haberin “Bu millet size hakkını helal etmiyor” başlığından ziyade kendisi okunduğunda, bahsedilen kurum ve kuruluşlar arasındaki farklar ifade edilmiş olup, “AP’de Türkiye’nin temsil edilmediği” açıkça vurgulanmıştır.

AKPM üyelerinin en önemli gücü karar alma yetkisinden çok “parlamenter diplomasi” ve ikna kapasitesi. Hukuken Avrupa Parlamentosu üzerinde bir yetkileri olmadığını SÖZCÜ Gazetesi iyi bilmektedir; fakat siyasi temaslar ve lobi faaliyetleri yoluyla, özellikle kararlar henüz taslak aşamasındayken, dolaylı etki oluşturma gücünü de bilmekteyiz. Troller aracılığıyla gazetemizi hedef almak kimseyi aklayamayacaktır.

KİMİN TARAFINDASINIZ?

Sosyal medyada yapılan bu çarpıtma, Türk askerine “işgalci ve tecavüzcü” iftirasını atan sözde raporun önüne geçerek, kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Yunan vekil Meleti ve hamilerinin, Türkiye’yi karalama girişimine dolaylı destek sağlamıştır.

Söz konusu ulusal çıkar ve onurumuz olunca SÖZCÜ Gazetesi olarak yanlış yapmayacağımızı hatırlatırız. Okuduğunu anlamayanlardan şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şeref ve haysiyetini savunmasını beklediğimiz için okurlarımızdan özür dileriz.

Göz göre göre onaya sundular

AP, Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) 23 Mayıs 2025’te resmi internet sitesinden yaptıkları bildirim üzerine “çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet hakkında bilgi edinmek amacıyla 26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kıbrıs’ta bulunacak” açıklaması yaptı. Heyet Kıbrıs Rum Kesimi’nde, Türk düşmanlığı ile tanınan ‘Savaş Şiddetine Karşı Vakfı’nın Başkanı Aliki Hatzigeorgiou ile bir araya gelerek bilgi aldı. Raporun hazırlanacağı, 28 Mayıs Çarşamba günü, saat 9:30’da Rum kesiminde düzenlenen toplantıda beyan edildi. 8 Temmuz 2026’da ise rapor onaylanarak, 1974 Kıbrıs harekatında Türk askerinin “Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığını” iddia edildi. Her şey gözler önünde gelişti ama diplomasi ve Avrupa’daki bürokrasi kanadımız bu olayları maalesef göremedi.