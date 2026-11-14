Beşiktaş, devre arasında sağ kanadı yenilemek istiyor. Rashica’nın ayrılığı beklenirken Cerny de sürpriz bir şekilde elden çıkarılabilir. Siyah-beyazlıların transfer gündeminde biri Portekiz, diğeri İspanya’dan iki isim öne çıktı. Benfica forması giyen 29 yaşındaki Dodi Lukebakio ilk sırada. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen Belçikalı kanat bu sezon 18 maçta 623 dakika oynadı, 4 gol ve 2 asist kaydetti. Sözleşmesi 2030’a kadar sürüyor.

ZİRVEDE KONUŞULACAK

Todomercadoweb’in iddiasına göre Kartal’ın diğer adayı Takefusa Kubo. Real Sociedad’la 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Japon futbolcu, bu sezon 11 maçta 458 dakika oynadı, 1 gol ve 1 asist üretti. 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. İspanyollar bu rakamı olası transfer için referans gösterdi. Başkan Serdal Adalı, Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yapacağı transfer zirvesinde iki isim masaya yatırılacak.