CHP'den istifa eden milletvekili Nimet Özdemir'le ilgili iddiaların ardından, İYİ Parti'den de bir belediye başkanının daha AKP'ye katılacağı öne sürüldü. Öte yandan CHP'li iki belediye başkanının da yine AKP'ye geçeceği kulislerde konuşulan iddialar arasında...

Dün CHP'den 'gördüğü lüzum' üzerine istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AKP'ye geçeceği iddia edildi. Özdemir AKP'ye katılması durumunda bu üçüncü partisi olmuş olacak.

Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den aday olmuş ve TBMM'ye İstanbul Milletvekili olarak girmişti.

24 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Özdemir, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullanmış, 8 Ekim 2024'te ise CHP'ye katılmıştı.

RASİM ARI YENİDEN AKP YOLUNDA

Bir süredir İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçeceği iddia edilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AKP'ye geçiş için dilekçe verdiği iddia edildi.

AKP'ye katılacağı konuşulan Rasim Arı'nın bir aya yakın bir süre önce katılım dilekçesini verdiği öne sürüldü.. Arı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak olan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takılmasıyla AKP'ye katılmasının duyurulması bekleniyor.

KATILIMLAR ARI VE ÖZDEMİR'LE SINIRLI DEĞİL

tv100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, CHP'den istifa eden İstanbul milletvekili Nimet Özdemir'in 25 Haziran'da AKP'ye katılmasının beklendiğini söyledi. Burhan, Arı'nın da aynı etkinlikte AKP saflarına geçeceğini söylerken, CHP'li iki belediye için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burhan, Ankara'nın Haymana ve Nallıhan belediye başkanlarının da AKP'ye katılımının büyük ölçüde netleştiğini iddia ederken, Gölbaşı Belediyesi'yle ilgili durumun ise netleşmediğini ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesi dikkat çekmişti.

Bu ziyaret belediye başkanlarının AKP'ye geçeceği iddialarını kuvvetlendirmişti.