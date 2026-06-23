Kulislerde iki belediye başkanının daha parti değiştireceği söylentileri gündeme geldi.

CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı Haymana Belediyesi'nin ardından Keçiören Belediyesi'nin ve İYİ Parti'nin tek il belediyesi Nevşehir Belediyesi'nin de AKP'ye geçeceği öne sürüldü.

Aktarılana göre, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile daha önce CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

İddiaya göre iki belediye başkanı 25 Haziran'da gerçekleştirilecek genişletilmiş il başkanları toplantısında katılacak.

Söz konusu iddialar, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un, AKP'ye katılmasının ardından gündeme geldi.

Levent Koç

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Levent Koç partisinden istifa ettikten saatler sonra AKP'ye katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç'un rozetini 'AKP Ankara Teşkilat Buluşması' sonrasında takmıştı.

Mesut Özarslan

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat'ta CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa sürecinde, CHP lideri Özgür Özel'e karşı hakaret davası açan Özarslan, ayrılış gerekçesinin kendisine yönelik hakaretler olduğunu belirtmişti.

Özel ise, Özarslan'ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalardan ötürü parti değiştirme yoluna gittiğini ve uzun süre telefonlarına cevap vermediğini iddia etmişti.

Rasim Arı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019'da AKP'den belediye başkanı seçilmiş, 2021'de ise özel hayatına ilişkin iddialar nedeniyle hem partisinden hem de başkanlık görevinden istifa ettirilmişti.

Nevşehir, İYİ Parti'nin elindeki tek il belediyesiydi.