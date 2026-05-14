Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarına yönelik operasyonda toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şu ana kadar aralarında "ROK" adıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.