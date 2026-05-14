Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarına yönelik operasyonda toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şu ana kadar aralarında "ROK" adıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.
GÖZALTINDA İLK FOTOĞRAF
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi.
Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
MASAK DEŞİFRE ETTİ
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesap hareketlerinin de incelendiği ifade edildi.
İddialara göre MASAK incelemesinde, Kütahyalı'nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 lira para girişi tespit edildi.
Aynı dönemde hesaplarından 1 milyon 472 bin 582 lira çıkış olduğu öne sürüldü.
Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu değerlendirildi.