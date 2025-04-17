Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile "CHP'ye yarın kayyum atanacak" iddiasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

PAYLAŞIMIYLA BORSANIN DİP YAPMASINA NEDEN OLDU



Kütahyalı'nın akşam saatlerinde dolaşıma soktuğu iddia, Borsa İstanbul'un akşam seansında yüzde 6'ya varan düşüşlere neden olurken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiaları 'mesnetsiz' olarak değerlendirmişti.



Tunç, Kütahyalı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanırken, başlatılan soruşturma kapsamında Kütahyalı'ya yönelik gözaltı kararı alındığı öğrenildi.





DMM İDDİALARI YALANLAMIŞTI



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları şu ifadelerle yalanlamıştı:



"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur.



Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.



Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.



Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır.



Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır.



Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz"







