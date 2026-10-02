Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, tutuklu İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada karar çıktı.



Kütahyalı’nın “kahpe”, “kancık” ve “köpek” ifadelerini içeren açıklama ve paylaşımları nedeniyle Ongun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Söz konusu ifadelerin hakaret suçunu oluşturduğu değerlendirilirken, suçun ön ödemeye tabi olması nedeniyle iddianame düzenlenmeden önce Kütahyalı’ya 10 bin 500 TL ödeme yaptırıldı. Bu ödeme nedeniyle ceza davası açılmadı.



40 BİN TL'Yİ ÖDEMEKTEN KAÇAMADI



Aynı ifadeler nedeniyle İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan manevi tazminat davasında ise 30 Eylül 2026 tarihli duruşmada karar verildi. Mahkeme, Kütahyalı’nın Murat Ongun’a 40 bin TL manevi tazminat ödemesine ve bu tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca söz konusu paylaşımların kaldırılmasına ve kararın tirajı yüksek ulusal bir gazetede bir kez ilan edilmesine karar verdi