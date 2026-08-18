Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yaklaşık 3 ay tutukluluğun ardından tahliye kararı verildi. Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre, Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan Kütahyalı tahliye oldu. Kütahyalı 18 Mayıs 2026'dan bu yana tutuklu bulunuyordu. AVUKATI TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ Bu arada Kütahyalı'nın tahliye kararının, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın ardından verildiği öğrenildi. Kararda dosyaya sunulan bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtildi. NE OLMUŞTU? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kütahyalı hakkında "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı" değerlerini aklama suçlamaları yöneltilmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Kütahyalı, 18 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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