Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki Kırklar Dağı mevkisinde meydana geldi. A.F., yanında getirdiği tabancayla, henüz bilinmeyen nedenle etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye motosikletli Yunus timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören A.F., otomobiline binerek aracı kilitledi. A.F., araç içerisinde silahı başına dayadı. Bunun üzerine Yunus timleri, A.F.’yi araçtan çıkması için ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından ikna edilen A.F., araçtan çıkarıldı. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olay anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

A.F.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.