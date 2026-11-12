Gözlük devi EssilorLuxottica ile milyarlarca euroluk servet edinen İtalyan Del Vecchio ailesinin 45 milyar euro (50 milyar dolar) büyüklüğündeki holdingi Delfin Sarl, İtalya’nın en büyük sigorta şirketi Assicurazioni Generali SpA’daki yatırımlarından kazanç sağlamaya odaklanıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Milleri ve CEO Romolo Bardin liderliğindeki Delfin, Generali’yi büyütecek ve daha uluslararası hale getirecek stratejik girişimlere destek vermeye açık duruyor.
Bu adımlar arasında Generali’nin yapacağı satın almalar, sermaye artırımına katılım veya inandırıcı bir endüstriyel teklif gelmesi halinde daha geniş kapsamlı bir birleşmenin desteklenmesi yer alıyor.
Delfin’in kendi başına bir teklif hazırlamadığı, ancak başka bir aktörün somut bir plan sunması halinde güçlü likiditesi ve İtalyan hissedarlarla olan köklü geçmişi sayesinde belirleyici bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.
Şirket şimdilik temettü toplamayı, beklemeyi ve doğru projenin ortaya çıkması halinde harekete geçmeyi planlıyor.
BANKACILIK BİRLEŞMELERİ ÖNÜNÜ AÇIYOR
Delfin, İtalya’daki bankacılık konsolidasyonunda da kilit bir pozisyonda bulunuyor. Geçen yıl Banca Monte dei Paschi di Siena SpA’nın Mediobanca’yı 16 milyar euroya devralmasına yardımcı olan holding, şimdi de Intesa Sanpaolo SpA’nın Monte Paschi’yi 35 milyar euroya satın alma teklifini destekliyor.
Bu ay içinde başlatılması beklenen Intesa ihalesinin tamamlanmasıyla Delfin, daha büyük bir bankada yaklaşık yüzde 4 hisseye sahip olacak.
Bloomberg'te yer alan habere göre, Intesa’nın Monte Paschi’yi devralması, uzun süredir Mediobanca’nın elinde bulunan yüzde 13’lük Generali hissesinin de Intesa’ya geçmesini sağlayacak. 69 milyar euro piyasa değerine sahip Trieste merkezli Generali’de ortaklık yapısının değişmesi, şirket stratejisinde yeni fikirlerin önünü açıyor.
Intesa CEO’su Carlo Messina ve UniCredit CEO’su Andrea Orcel sigorta şirketini devralma planları olmadığını açıklasa da, yaklaşık yüzde 10 hisseye sahip Delfin ile iş insanı Francesco Gaetano Caltagirone’nin olası projelerde kilit rol oynayabileceği değerlendiriliyor.
AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIKLAR VE SATIN ALMA TEKLİFLERİ
Delfin yönetimi finansal yatırımlara odaklanırken, 2022’de hayatını kaybeden kurucu Leonardo Del Vecchio’nun sekiz mirasçısı arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. Varislerden 31 yaşındaki Leonardo Maria Del Vecchio, finansal yatırımlardan çıkılarak ailenin ana şirketi EssilorLuxottica’ya odaklanılması gerektiğini savunuyor ve CEO Milleri’yi sert sözlerle eleştiriyor.
Leonardo Maria’nın diğer aile üyelerinin hisselerini satın alma girişimleri sonuçsuz kalırken, Çek milyarder Michal Strnad’ın da Delfin’in tamamı için yaklaşık 30 milyar euroluk bir satın alma teklifi sunduğu belirtiliyor.
Buna karşın holdingin yönetim yapısı Milleri’yi aile içi müdahalelere karşı koruyor. Kurucu Leonardo Del Vecchio tarafından oluşturulan sistemde mirasçılar servetin sahibi olurken, yönetimi beş kişilik kurul üstleniyor ve temel kuralların değişmesi için sekiz hissedarın tamamının onayı gerekiyor.
Ayrıca Milano Finanza’nın haberine göre Delfin’in aile üyelerinden 10 milyar euroya kadar hisse geri alımı yapma planı, likidite arayan mirasçıları rahatlatarak holding içindeki gerilimi azaltma potansiyeli taşıyor.
GENERALİ’DE ÖLÇEK VE LİDERLİK TARTIŞMALARI
900 milyar euroluk varlığı yöneten Generali’nin on yıllık CEO’su Philippe Donnet, görev süresi boyunca şirketin finansal yapısını güçlendirerek hisse değerini üçe katladı. Ancak Sempione SIM varlık yöneticisi Margherita Strazzari’ye göre Generali, Alman rakibi Allianz SE ile kıyaslandığında hala ölçek eksikliği yaşıyor ve rekabet avantajı için güçlü bir endüstriyel mantığa dayanan dönüşüm adımlarına ihtiyaç duyuyor.
Generali yatırımcısı Smead Capital Management’ın CEO’su Cole Smead ise şirket üzerindeki geçmiş liderlik mücadelelerinin hala hissedildiğini belirterek, hissedarların etkisiyle bir liderlik değişimi yaşanabileceğini veya ortaklardan birinin kontrolü ele almak isteyebileceğini öngörüyor.