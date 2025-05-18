Lyon, Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasında evinde Angers'i konuk etti. Lyon, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak lig 6. sırada noktaladı.
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Lyon'un yıldızı Rayan Cherki, geleceğine ilişkin konuştu.
'YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIM'
Sıkça Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen ve birçok Avrupa devinin listesinde yer alan yıldız futbolcu, takımdan ayrılacağını ifade etti. "Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım" diyen Cherki "Hocama, teknik ekibe, başkana, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.
Bu sezon Lyon formasıyla 44 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.