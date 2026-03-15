Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayacağı iddiasıyla 2019 yılında temeli atılan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Projesi, bitmeyen inşaatı ve katlanan maliyetiyle kaynak israfına dönüştü.

229 kilometrelik hızlı tren hattının başlangıçta Avrupa Birliği (AB) hibeleriyle birlikte 7.4 milyar liraya mal olacağı hesaplandı. Ancak aradan geçen 7 yılda 4 bakan değişti, maliyet 15.3 kat artarak 113.5 milyara çıktı yine de tren gelmedi, raylar boş kaldı.

MİLYARLAR SAÇILDI

İktidar Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayacak hızlı tren için iki hattın projesini yaptı. Bunlarda biri Halkalı-Çerkezköy, diğeri de Çerkezköy-Kapıkule projesiydi. 2019 yılında 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy hattı 2 milyar 930 milyon lira proje bedeliyle yatırım programına alındı. Hattın ihalesini Yapı&Yapı-Gülermak ve Taşyapı firmaları aldı. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattı da 4 milyar 484 milyon lira proje bedeliyle 2019’da yatırım programına girdi ve ihaleyi Kolin ve Salini (Webuild) firmaları aldı. Böylece toplam 229 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 7 milyar 414 milyon liraya yapılacağı ilan edildi.

Ancak aradan geçen 7 yılda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerini kapsayan iki hızlı tren projesinden Halkalı-Çerkez köy hattına 21.3 milyar lira harcanmasına proje maliyeti 55.3 milyar liraya çıktı.

Çerkezköy-Kapıkule hattına da 54.8 milyar harcanmasına rağmen projenin toplam maliyet tahmini 58.2 milyara yükseldi. Böylece 7.4 milyarla başlayan proje 7 yılda yüzde 1.434 oranında (15.3 kat) artarak 113.5 milyara yükseldi.

Vatandaşın sırtına maliyet kamburu

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, maliyeti 7 yılda 15.3 kat artan hızlı tren projesinin halkın sırtında maliyet kamburu haline geldiğini söyledi. Yazgan, 2020’de dönemin Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2023 seçimleri için propaganda yaparak hattın 2023’te hizmete gireceğini açıkladığını, Bakan Uraloğlu’nun da 2024 yerel seçimlerinde müjdeler verdiğini belirtirken, “Her seçim öncesi rayların üzerinde poz veren bakanlar değişiyor, vaatler yenileniyor ama Edirneli hemşerilerimin beklediği o tren bir türlü raylara inmiyor” dedi.

Bakan dayanmıyor

Proje yatırım programına alındığında Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda Ahmet Arslan oturuyordu. Daha sonra Cahit Turan ve Adil Karaismailoğlu geldi. Şimdi ise aynı koltukta Abdulkadir Uraloğlu oturuyor.