Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda 22 yaşındaki Dalyan G. raylara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalyan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Dalyan G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
METRO SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI
Olay nedeniyle metro seferleri bir süre aksarken, incelemelerin ardında seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı