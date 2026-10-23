Olay, Meksiko’daki metro istasyonlarından birinde meydana geldi. Raylara düşen metal koltuk değneği, elektrik sisteminde kısa devreye yol açtı. Kısa devrenin ardından raylarda yangın çıktı.
Yolcular panik yaşadı
Yangın sırasında istasyona gelen trende bulunan yolcular arasında panik yaşandı. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla metro hattındaki elektrik akımı kesildi.
Güvenlik önlemi alındı
Olayın ardından istasyonda güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Metal bir eşyanın raylara düşmesiyle başlayan olay, metro hatlarında raylara yabancı cisim düşmesinin oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi.