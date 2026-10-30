Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci tren kazası bir aileyi yasa boğdu. Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Özerli Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

YÜK TRENİ OTOMOBİLİ BİÇTİ GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, O.B. idaresindeki otomobil, hemzemin geçidi kullanmak istediği sırada seyir halindeki yük treninin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü O.B. ile araçtaki annesi M.B. ağır darbe aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları hurda araçtan çıkarılan anne ve oğluna ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil tedaviye alınan yaralılardan anne M.B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı oğul O.B.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

DEHŞET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza anı, hemzemin geçidin hemen yakınında bulunan bir müstakil evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde trenin hızla gelerek otomobile çarptığı ve savurduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.