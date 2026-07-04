Güneş enerjisi santrallerinin en büyük küresel sorunlarından biri olan geniş ve boş arazi ihtiyacına İsviçreli girişim şirketi Sun-Ways’ten özgün bir çözüm geldi. Şirket, fotovoltaik güneş panellerini doğrudan demiryolu raylarının arasındaki boşluklara yerleştiren yenilikçi bir teknoloji geliştirdi.

Neuchâtel kantonundaki Bute köyünde hayata geçirilen deneysel kurulum, şu ana kadar panellerde veya bağlantı elemanlarında hiçbir mekanik hasar oluşmadan 11 binden fazla tren geçişine başarıyla karşı koydu. Nisan 2025'ten bu yana faaliyette olan projenin 2028 yılına kadar test aşamasında kalması ve bu süreçte sistemin gerçek dünya işletim koşullarındaki dayanıklılığı, verimliliği ve bakım gereksinimlerine dair kritik verilerin toplanması planlanıyor.

100 METRELİK FAY HATTINA DÖŞEDİLER

Mevcut deneme aşamasında, 100 metrelik bir ray hattı bölümüne toplam 18 kW kapasiteye sahip 48 adet fotovoltaik panel entegre edilmiş durumda. Sistem tarafından üretilen elektrik, doğrudan genel şebekeye aktarılabildiği gibi sinyalizasyon sistemleri ve istasyon tesisleri başta olmak üzere demiryolu altyapısının kendi enerji ihtiyacını karşılamak için de kullanılabiliyor.

Projenin en büyük avantajı, raylar boyunca ek yapılar inşa edilmesine gerek bırakmadan, halihazırda var olan atıl alanları değerlendirmesi olarak öne çıkıyor.

Mühendislik açısından en zorlu sınavı yüksek hızlı trenlerin yarattığı güçlü titreşimler ve hava akımlarına karşı veren sistem, yoğun trafikte bile panellerin sabit kalmasını sağlayan özel bir kilitleme mekanizmasıyla donatıldı.

Teknolojinin bir diğer dikkat çeken özelliği ise panellerin çok hızlı bir şekilde sökülüp yeniden takılabilmesi. Yaklaşık altı metre uzunluğundaki her bir modül, üç adet 380 W'lık panelden oluşuyor ve tren trafiğinde uzun süreli aksamalara yol açmamak adına sadece on dakika içinde yerinden çıkarılabiliyor. Kurulum süreci için ise panelleri raylar arasına saatte 300 metre hızla döşeyebilen özel tasarlanmış bir makine kullanılıyor.