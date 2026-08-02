Macaristan’ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Paks Nükleer Santrali, reaktörlerin güvenli şekilde soğutulabilmesi için Tuna Nehri’nden alınan suyu kullanıyor. Ancak sıcak hava ve düşük yağışlar nedeniyle nehir seviyesinin düşmesi, santralin çalışması için gerekli koşulları zorlaştırdı.

SU SEVİYESİ KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI

Santraldeki dört reaktörün soğutma sistemi için nehir suyuna ihtiyaç duyuluyor. Yetkililer, Tuna’daki su sıcaklığının yükselmesi ve debinin azalması nedeniyle çevresel sınırları aşmamak için üretimi durdurma kararı aldı.

44 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşan santral, daha önce de düşük su seviyeleri nedeniyle üretim kapasitesini azaltmak zorunda kalmıştı. Ancak bu kez koşulların daha ciddi hale gelmesi nedeniyle tüm faaliyet geçici olarak askıya alındı.

İKLİM KOŞULLARI ENERJİYİ ETKİLEDİ

Uzmanlara göre olay, iklim değişikliğinin enerji altyapıları üzerindeki etkisini gösteren örneklerden biri oldu. Nehir sıcaklıklarının artması ve su kaynaklarının azalması, yalnızca tarım ve ulaşım değil, nükleer enerji üretimi gibi yüksek miktarda soğutma suyu gerektiren sektörler için de risk oluşturuyor.

Macaristan yönetimi, santralin yeniden güvenli şekilde çalıştırılması için nehir koşullarını ve teknik süreçleri takip ediyor. Paks Nükleer Santrali’nin devre dışı kalmasıyla oluşan elektrik açığının ise farklı enerji kaynaklarıyla karşılanması planlanıyor.