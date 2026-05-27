Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, başkanlık seçimi öncesinde projelerini anlattı, rakibi Enrique Riquelme'ye sert sözlerle yüklendi.

37 yaşındaki başkan adayı Enrique Riquelme ile yarışan Perez, kendisini bir Real Madrid taraftarı, rakibini ise Real Madrid'i ele geçirmeye çalışan kişi olarak tanımladı.

Perez’in açıklamaları şu şekilde:

"Real Madrid seçimleri için karşımızda alternatif bir aday çıktığında tabloyu daha net görüyoruz. Bu kampanyanın, Real Madrid tarihinin en olumsuz dönemlerinden biri olarak hatırlanan Ramon Calderon sürecinde öne çıkan kişiler tarafından yönlendirildiğini biliyoruz. Aynı yönetimlerde yer alanlar, genel kurulda üyelerin iradesini zedeleyenler, Real Madrid üyesi olmayan kişileri oy kullanmaya getirenler yine sahnede. Onlar Real Madrid'e hizmet etmek için değil, Real Madrid'i kullanmak için geliyorlar."

EFSANELER KATILDI

Perez'in seçim kampanyası lansmanına Real Madrid'in eski yıldız isimleri de katıldı. Etkinlikte Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Santiago Solari ve Jose Martinez Pirri gibi kulüp tarihinin önemli isimleri yer aldı.