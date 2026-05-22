İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve David Alaba, mevcut sezonun sonunda kulübümüzdeki oyunculuk kariyerine son verme konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Real Madrid, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine imza atan takımın parçası olan oyuncuya şükranlarını sunar. David Alaba, 5 sezonda 131 maçta formamızı giydi ve bu süre zarfında 11 kupa kazandı." bilgisi paylaşıldı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Alaba hakkında şunları söyledi: “David Alaba özverisi, sıkı çalışması ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferine giden yoldaki katkısıyla tüm taraftarların sevgisini kazandı. Real Madrid her zaman onun evi olacak.’’

Öte yandan Madrid ekibinde teknik direktör Arbeloa'da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.