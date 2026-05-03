Real Madrid’de Mbappe’nin davranışları diğer futbolcuları rahatsız ediyor… Taraftarların tepkisinin artmasından sonra futbolcular da Fransız oyuncudan şikayet etmeye başladı. Espanyol maçı öncesinde Real Madrid, Kylian Mbappe'nin hamstring sakatlığı yaşadığını ve Espanyol maçında oynayamacağını açıklamıştı

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Fransız yıldız iyileşmek için İspanya'da kalmak yerine İtalya'ya gitti. Mbappe'nin sevgilisi Ester Esposito vakit geçirdiği anları Sky Sports yayınladı. Bu görüntülerin ardından kulüpte tepkiler arttı. El Mundo'nun haberine göre Real Madrid'li futbolcular, Kylian Mbappe'nin davranışı profesyonel bulmadı ve şikayet etti. Haberde futbolcuların, Mbappe'den rahatsız olduğu ifade edildi.