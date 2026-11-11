Real Madrid'in, Arda Güler'i uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosunda tutmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. İspanyol basınındaki iddialara göre değerlendirilen paket, sözleşmenin 2035'e kadar uzatılmasını, maaş artışını ve 800 milyon euroluk serbest kalma bedelini içeriyor.

Bernabeu Digital haberine göre, Paris Saint-Germain (PSG) ve Bayern Münih'in milli futbolcuyla ilgilenmesi, Madrid yönetimini erken sözleşme yenileme seçeneğine yöneltti. Florentino Perez başkanlığındaki kulübün, bu koşullarla Avrupa'nın büyük takımlarından gelebilecek transfer girişimlerine karşı Arda'yı kadrosunda tutmayı hedeflediği belirtildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF SUNULMADI

Haberde, Arda Güler'e henüz resmi bir teklif sunulmadığı vurgulandı. Söz konusu süre ve rakamların, Real Madrid'in üzerinde çalıştığı olası koşulları yansıttığı; görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu ve taraflar arasında kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığı aktarıldı.

Arda Güler'in çevresinin olası teklifi değerlendirmeye açık olduğu, ancak sözleşme yenileme konusunda henüz karar verilmediği ileri sürüldü. Milli futbolcunun, geleceğine ilişkin kararından önce Jose Mourinho yönetimindeki projede nasıl bir rol üstleneceğini görmek istediği iddia edildi.

Arda'nın takım içindeki etkisinin artması ve Kylian Mbappe ile yakaladığı uyum da haberde dikkat çekilen unsurlar arasında yer aldı. Real Madrid'e 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olan milli futbolcunun, kulübün gelecek planlarında önemli bir isim olarak görüldüğü belirtildi.