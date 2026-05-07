Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'nin antrenmanın ardından soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi.

İspanyol basını, Valverde'nin aldığı darbeyle yerde kaldığını ve tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldüğünü belirtti. Bu olayların ardından Real Madrid akşam saatlerinde resmi açıklama yaptı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

İspanyol devinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir." ifadeleri kullanıldı.

VALVERDE'NİN BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Madrid ekibi Valverde ile ilgili de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Valverde'de, Tchouameni ile kavga sonrasında travmatik beyin hasarı oluştu. 10-14 gün dinlenmesi gerekecek." denildi.