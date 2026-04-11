İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 31. hafta maçında, Real Madrid ile Girona takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Bayern Münih'e 2-1 yenilen Real Madrid ligde de istediği sonucu alamadı. ARDA YEDEK SOYUNDU Girona ile evinde 1-1 berabere kalan Real Madrid, şampiyonluk şansını zora soktu. Madrid ekibi ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı. İlk yarısı 0-0 biten maçın 51. dakikasında Valverde'yle öne geçen Arbeloa'nın takımı 62'de kalesinde golü gördü. Milli yıldız Arda Güler, 64'te Bellingham'ın yerine oyuna girdi. Arda'nın maça ilk 11'de başlamaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 70’e yükseltti. Maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kalan Madrid ekibi şampiyonluk yarışında işini zora soktu.

