Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği dünya devi Real Madrid, sezonu kupasız kapatarak milyonlarca taraftarında hayal kırıklığına sebep oldu. Kulüp başkanı Florentino Perez ise benzeri bir durumun yaşanmaması için yeni sezon öncesi radikal değişiklikler için düğmeye bastı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre başta Şampiyonlar Ligi ve La Liga olmak üzere kupalar hedefleyen Eflatun-Beyazlılar, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. Habere göre yönetim, sezon sonunda Kenan için İtalyan ekibi ile masaya oturacak.

SÖZLEŞMESİ İŞİ ZORA SOKUYOR

Öte yandan haberde, Florentino Perez'in milli yıldızdan oldukça etkilendiği ancak Yıldız'ın Juventus ile 2030'a dek bulunan sözleşmesinin transferin önünde büyük bir engel olduğu vurgulandı. Juventus'un, '10 numarayı' verdiği Kenan Yıldız'ı satmaya sıcak bakmayacağı belirtildi. Ancak transferin gerçekleşmesi halinde Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olacak ve Real Madrid tarihinde ilk kez A Milli Takım'ın iki as oyuncusu kadroda yer alacak.

Bu sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asist ile 21 gole direkt katkı sağladı. 21 yaşındaki milli futbolcunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 75 milyon euro...