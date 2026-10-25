Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da oynanacak El Clasico, TSİ 23.00'te başlayacak.
Dev maç öncesi Real Madrid'e şok etkisi yaratacak bir haber geldi.
COURTOIS ŞOKU! KADRODAN ÇIKARILDI
Real Madrid, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın grip sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Eflatun-beyazlılar, deneyimli kalecinin yerine Illia Voloshyn'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.
İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Barcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Lopez, Gordon, Raphinha.
Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Camavinga, Arda, Bellingham, Diomande, Mbappe.