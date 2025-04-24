Real Madrid, yıldız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sezonu kapattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, 22 yaşındaki Fransız futbolcunun sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildi.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYACAK
Camavinga'nın yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre genç yıldız, yaz aylarında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’nda da görev alamayacak.
Real Madrid cephesinde Camavinga'nın yokluğu, hem lig hem de uluslararası kulvarlar için önemli bir eksik olacak.