Real Madrid, Jude Bellingham'ın sözleşmesini yenilemek için sözlü anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre 23 yaşındaki İngiliz orta saha, kulübün uzun vadeli teklifini kabul etti.

İspanyol gazetesi AS'a göre tarafların üzerinde uzlaştığı yeni sözleşme beş yıllık olacak ve Bellingham'ı 2031'e kadar Real Madrid'de tutacak. Oyuncunun mevcut anlaşması 2029'da sona eriyor. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

103 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Real Madrid, Bellingham'ı Haziran 2023'te Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro sabit bedelle kadrosuna katmıştı.