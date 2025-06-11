Real Madrid'in, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Real Madrid'in yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda milli futbolcu Arda Güler de yer aldı.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başında ilk sınavlarını vereceği turnuvanın kadrosunda şu isimler yer aldı:
KALECİLER: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González, Sergio Mestre
DEFANSLAR: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Anthonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Youssef Enriquez, Jacobo Ramon, Raul Asencio, Jesus Fortea, Diego Aguado
ORTA SAHALAR: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Chema Andres, Víctor Munoz, Mario Martin
FORVETLER: Vinisius Junior., Kylian Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia