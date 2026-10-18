Milyonlarca euroluk kadrosuyla dünya futbolunun zirvesinde yer alan Real Madrid'de, takım içi hiyerarşiyi sıfırlayan ve sadeliği öne çıkaran soyunma odası kültürü dikkat çekiyor. Günümüz futbolunda kulüplerin benimsediği lüks ve kişiselleştirilmiş dolap tasarımının aksine, İspanyol devinin ana soyunma alanında futbolculara ait sabit dolaplar bulunmuyor.

Takım ruhunu ve odaklanmayı artırmak amacıyla korunan bu geleneksel düzen, en pahalı süperstarların dahi aynı yalın ortamı paylaşmasını sağlıyor.

TEK ANAHTAR BULUNUYOR

Futbolcuların şahsi eşyaları için ana soyunma alanından tamamen bağımsız bir güvenlik protokolü uygulanıyor. Oyuncuların saat, telefon ve cüzdan gibi kişisel eşyalarını koyabilmeleri için soyunma odasının dışında, ayrı bir noktada özel bir alan bulunuyor.

Güvenliğin ve düzenin eksiksiz işlemesi adına bu özel kilitli bölümün anahtarı yalnızca kulübün belirlediği tek bir personelde duruyor.

ODANIN ORTASINDA TEK BİR ÇAMAŞIR SEPETİ

Karşılaşmaların veya antrenmanların ardından formaların toplanma süreci de kolektif bir anlayışla yürütülüyor. Kulübün malzeme görevlileri, soyunma odasının tam merkezine büyükçe bir çamaşır sepeti yerleştiriyor.

Sahadan dönen tüm futbolcular, çıkardıkları maç formalarını ve ekipmanlarını kişisel yerlerine bırakmak yerine doğrudan bu ortak sepete atarak malzemecilere teslim ediyor.