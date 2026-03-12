Yakın zamanda ırkçılık skandalının mağduru olan Vinicius Junior, dillerden düşmüyor... Son olarak Real Madrid'in eski yıldızlarından ve kısa bir süre birlikte forma giydikleri Eden Hazard, Sambacı hakkında "30 yaşında futbolu bırakabilir ve buna şaşırmam" diye konuştu.

"KAFASINDA ÇOK ŞEY VAR"

Vinicius'un ırkçılıkla ilgili birden fazla kez yaşadığı sorunların altını çizen Hazard, "Yaşadıklarıyla maça sadece futbol düşünmek kolay olmaz. Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki... Bazen ona 'Zavallı çocuk' diyorum. Bir şey olmayacağını bilmek de ona yük olmalı. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse şaşırmam çünkü hiçbir şey değişmiyor" diye konuştu.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıkan Vinicius, 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Transfermarkt verilerine göre 150 milyon euro piyasa değeri bulunuyor...