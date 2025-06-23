2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in Pachuca'ya karşı 3-1'lik galibiyet, ırkçılık iddialarının gölgesinde kaldı.

Pachuca'da forma giyen Arjantinli stoper Gustavo Cabral'in, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger'e karşı ırkçı hakaretlerde bulunduğu ve "siyah bir pislik" dediği iddia edildi.

GERGİNLİK SIRASINDA YAŞANDI

Cadena SER'in haberinde göre Rudiger ile bir pozisyonda aralarında gerilim yaşanan Cabral, Alman oyuncu ile kafa kafaya geldiği anda ırkçı ifadeler kullandı. Mücadelenin hakemi de yaşananlar sırasında 'Irkçılık Protokolü'nü devreye sokmak için rapor tuttu.

Cabral, ırkçılık iddialarını yalanlasa da Real Madrid'in 22 numarası, kendisine ırkçı ifadelerle hakaret edildiğini söyledi.

39 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu, maç sonrası iddialara yanıt verirken "Bir tartışmaydı. Hakem ırkçılık sinyali verdi ama hiçbir şey olmadı. Arjantin'de çok kullandığımız bir kelimedir: 'pis korkak.' Ona sürekli aynı şeyi söylüyordum" dedi. Cabral Bank of America Stadyumu'ndaki maçtan sonra muhabirlere "Kelimenin anlamına bakarsanız, resimde ona sürekli olarak 'korkak herif, kalk' dediğimi göreceksiniz" diye ekledi. Ve ayrıca Rüdiger'in bana "Dışarıda görüşürüz" diyeceğini ve kavga işaretleri yapacağını söyledi. Ben de sinirlendim; tünelde tartışıyorduk ama daha ileri gitmedi."

Rüdiger, Arjantinli Cabral'ın maçın son anlarında kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerken, teknik direktör Xabi Alonso da bu açıklamalarına destek verdi. Deneyimli teknik adam konuya ilişkin "Toni'yi destekliyoruz. Göreceğiz. Şimdi FIFA protokolü etkinleştirilecek ve araştıracaklar. Eğer bu olduysa, Antonio'yu destekliyoruz; kabul edilemez. Buna tolerans yok" dedi.