Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olduğu gün sosyal medyada etkileşim rekoru kıran Kylian Mbappe, son haftalarda taraftarın bir numaralı hedefi haline geldi.

Fransız yıldız, takımın gol yollarındaki en etkili silahı olsa da tavırları ve sakatlığı boyunca yaptığı hareketlerle taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Taraftarların, “diktatör” lakabını verdiği Mbappe için imza kampanyası başlatıldı. Takım arkadaşlarına verdiği tepkiler, takım içindeki işleyişe karışması, arası bozulan isimleri kadroya dahil ettirmemesi ve son olarak sakatlığı olduğu gerekçesi ile takımda ayrı kaldığı süreçte kız arkadaşı ile İtalya'da tatile çıkan Fransız oyuncunun takımdan gönderilmesi için milyonlar bir oldu.

200 bin imza toplanması amaçlanan kampanyada 1.1 milyondan fazla Real Madrid taraftarları Kylian Mbappe'nin gönderilmesi için imza attı. Takımın en çok kazanan ismi konumundaki Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcu, 100 maçta 85 gol atarken, 11 asist yaptı.