İspanyol devi Real Madrid'de sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan ve skor üretmekte zorlandığı için futbol kamuoyunun eleştirilerine maruz kalan Vinicius Junior, yaşadığı düşüşün perde arkasına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Saha dışındaki gelişmelerin oyununa doğrudan etki etmiş olabileceğini dile getiren 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yeni kontrat görüşmelerinin yarattığı baskıya işaret ederek, "Real Madrid ile sözleşme yenileme süreci, sezon başlangıcındaki formumu etkilemiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KULÜP BENİMLE TEMASA GEÇTİ"

Açıklamalarının devamında yaz transfer döneminde Avrupa futbol piyasasında adının sıkça anılmasına ve kendisine ulaşan tekliflere de değinen Vinicius Junior, bu sürecin zihnini meşgul ettiğini gizlemedi.

Buna karşın önlerinde uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak toparlanacağının sinyalini veren yıldız oyuncu, yaz aylarında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Geçen yaz birçok kulüp benimle temasa geçti ve bu durum kafamı karıştırdı ama sezon çok uzun."

6 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Real Madrid yönetimi, transfer söylentilerinin gölgesinde geçen yaz aylarının ardından 6 Ağustos tarihinde yıldız futbolcunun sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatarak geleceğini garanti altına almıştı.

İspanyol devinde uzun vadeli projelerin merkezinde yer alan Vinicius Junior, bu sezon şu ana kadar görev aldığı 12 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.